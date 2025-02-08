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Bursa'da Silahlı Kavga: Şüpheli Kahvaltı Yaparken Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahlı kavga sonrası tutuklanan şüpheli kahvaltı yaparken gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 19:05
Bursa'da Silahlı Kavga: Şüpheli Kahvaltı Yaparken Yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen silahlı kavga, olayın ardından ortaya çıkan detaylarla dikkat çekti. Olay, Mahmudiye Mahallesi'nde Fırat D. ile Nurullah Y. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma sonrası yaşandı.

Tartışmanın büyümesi sonucunda, Fırat D. yanındaki tabancayla Nurullah Y.'yi bacağından yaraladı ve olay yerinden kaçtı. Hızla harekete geçen polis ekipleri, olayın faili Fırat D.'nin kimliğini belirleyerek izini sürdü.

Polis, şüphelinin bir kafede kahvaltı yaparken bulunduğunu tespit etti. Ekipler, Fırat D.'yi silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığına sevk edilen Fırat D., hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu olay, Bursa'daki güvenlik sorunlarını bir kez daha gözler önüne sererken, yetkililerin bu tür olaylara karşı daha etkili önlemler alması gerektiği konusunda tartışmaları artırıyor.

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