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Bursa'da Silahlı Saldırı: 7,5 Yıla Kadar Hapis İstemi

Bursa'da adres soran bir kişi, kendisine cevap vermeyen şahsı silahla yaraladı. Genç sanığa 7,5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 14:47
Bursa'da Silahlı Saldırı: 7,5 Yıla Kadar Hapis İstemi

Olayın Detayları Ortaya Çıktı

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde, 8 Ocak tarihinde yaşanan silahlı saldırı olayının iddianamesi hazırlandı. Ercan Özdemir'in (53), İhsaniye Mahallesi'nde bir kafede oturduğu sırada yanına gelen Ahmet A'nın (29) sorduğu adresi bilmediğini belirtmesinin ardından, sanığın silahla saldırmasına maruz kaldığı bildirildi.

İddianame ve Olayın Gelişimi

Bursa 39. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, sanık Ahmet A'nın olay yerine geldiği an ve o sırada müşteki Ercan Özdemir'e "Sakatlar Derneği nerede?" diye sorduğu ifade edildi. Müşteki, adresi bilmediğini söylemesi üzerine sanığın 3 el ateş ederek Özdemir'i yaraladığı kaydedildi.

Yaralı durumda olan Özdemir'in, basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı iddianamede yer aldı. Sanığın, müştekiyi tanımadığını ve olay günü kafeden geçerken bu soruyu sorduğunu belirtmesi dikkati çekti.

Suç İtirafı ve Talepler

Sanık olay sonrası silahını çöp kutusuna attığını ve "O an çok sinirlendim, silahımı çıkartıp 2-3 el ateş ettim ve olay yerinden yaya olarak uzaklaştım" şeklinde ifade verdi. Yapılan incelemelerde sanığın, atılı suçu kabullendiği, ancak müştekinin hakaret iddialarının beyan edilmediği bilgisi de iddianamede yer aldı.

Cumhuriyet savcısı sanığın "silahla kasten yaralama" suçundan 4,5 yıla kadar, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Ahmet A, olay sırasında tıbbi maske takarak Ercan Özdemir'i bacağından yaraladıktan sonra polis ekiplerince yakalanmış, daha sonrasında tutuklanmıştı. İlgili anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

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