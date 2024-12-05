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Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'nın Kestel ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 21:09
Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'da Silahlı Saldırı Olayı

Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan 32 yaşındaki Muhammed D. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Kırsal Kazancı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Muhammed D. yönetimindeki 16 F 7890 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen grup tarafından bıçakla saldırı gerçekleştirildi. Olay sırasında bacağından yaralanan Muhammed D, çeşitli yaralarla başka bir araçla özel hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Olayın hemen ardından jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Herhangi bir gelişme olması durumunda, olayla ilgili güncellemeler yapılacak.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına...

Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına alındı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına...

Bursa'nın Kestel ilçesinde, otomobilde uğradığı silahlı saldırıda yaralanan kişi tedavi altına alındı.

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