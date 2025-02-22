Bursa'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Bursa'da Silahlı Saldırı Olayı

Bursa'nın Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde, 29 yaşındaki Zülfikar Ş., evinden markete gitmek üzere çıktığı sırada tanımadığı kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Olayın Gelişimi

Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine hemen polis ve 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine intikal etti. Yaralı Zülfikar Ş., bacağından aldığı yaralar nedeniyle ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Polisin Çalışmaları

Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek görgü tanıklarının ifadelerine başvuruyor. Polis, şüphelilerin yakalanması için kapsamlı bir arama çalışması başlattı.

Bursa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Bursa'da sokakta silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.