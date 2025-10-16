Bursa'da Silahlı Saldırı: İşletme Müdürünü Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Nilüfer'de aracında vurulan işletme müdürü E.Ç'yi yaralayan şüpheli B.G. polis tarafından gözaltına alındı. Yaralının tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi var.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 11:12
Bursa'da Silahlı Saldırı: İşletme Müdürünü Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da Silahlı Saldırı: İşletme Müdürünü Yaralayan Şüpheli Yakalandı

Nilüfer'deki saldırı sonrası soruşturma

Nilüfer ilçesindeki alışveriş ve eğlence merkezinde bulunan bir işletmenin müdürü E.Ç (29), dün aracında oturduğu sırada tabancayla vurularak ağır yaralandı.

Saldırı sonrası başlatılan soruşturmada Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin B.G. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin çalışmasıyla zanlı gözaltına alındı.

B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Yaralanan E.Ç'nin tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olay yerinden ambulansla özel hastaneye kaldırılan E.Ç, yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışmaların ardından şüpheliyi kısa sürede ele geçirdi.

Bursa'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

