Bursa'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Kamyonetle Kaçtı

Bursa'da Silahlı Saldırı Olayı

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi'nde, bir kuyumcunun önünde gerçekleşen silahlı saldırı, paniğe neden oldu. İddiaya göre, ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, husumetlisi K.M.'yi silah kullanarak yaraladı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Olay sonrası sağlık ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Yaralı K.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi ve sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Kamyonetle Kaçtı

Silahlı saldırının ardından kaçan şüpheli, yol kenarında durdurduğu bir kamyonetin sürücüsünü tehdit ederek kendisini Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi yakınlarına götürmesini sağladı. Olay üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, Bursa'da yaşanan bu tehlikeli durum halkı endişelendiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.