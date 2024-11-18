DOLAR
34,53 -0,26%
EURO
36,52 -0,61%
ALTIN
2.890,96 -1,89%
BITCOIN
3.101.357,56 -0,21%

Bursa'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Kamyonetle Kaçtı

Bursa'da husumetlisini silahla yaralayan kişi, sürücüsünü tehdit ederek kamyonetle kaçtı. Olayla ilgili polisin çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 16:12
Bursa'da Silahlı Saldırı: Şüpheli Kamyonetle Kaçtı

Bursa'da Silahlı Saldırı Olayı

Bursa'nın Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi'nde, bir kuyumcunun önünde gerçekleşen silahlı saldırı, paniğe neden oldu. İddiaya göre, ismi henüz belirlenemeyen bir şüpheli, husumetlisi K.M.'yi silah kullanarak yaraladı.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Olay sonrası sağlık ekipleri derhal olay yerine intikal etti. Yaralı K.M.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi ve sağlık ekipleri tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şüpheli Kamyonetle Kaçtı

Silahlı saldırının ardından kaçan şüpheli, yol kenarında durdurduğu bir kamyonetin sürücüsünü tehdit ederek kendisini Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi yakınlarına götürmesini sağladı. Olay üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Olayla ilgili incelemeler devam ederken, Bursa'da yaşanan bu tehlikeli durum halkı endişelendiriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beylikdüzü'nde Kuyumcu Dükkanına Silahlı Saldırı Kamerada
2
24 Kasım: Öğretmenler Günü ve Tarihteki Önemli Olaylar
3
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
4
Fas'ta Doktorlar Ücret Artışı İçin Üç Gün Grevde
5
Ermenistan'da 2 Bakan ile 4 Üst Düzey Yetkili İstifa Etti
6
Almanya, Ukrayna'ya 4 Bin İnsansız Hava Aracı Tedarik Ediyor
7
İsrail Hapishanelerindeki Filistinli Çocuklar Cezalandırma ve İhlallere Maruz Kalıyor

Araç sahiplerinin isyanı 2025’te başlayacak! TÜVTÜRK 2.622 TL'ye ek yüzde 5 yükselecek

Kasım soğuğunda ısıtacak destek! 500 TL faturalar düşecek

Merak edene Dubai çılgınlığı! Çikolata raflarda 50 TL'den düşecek

O gün koştur koştur gidene kışın ısınmak 1.795 TL’ye denk gelecek

Dijital platform kullananlar dikkat! Tek işleme yüzde 50 az ödeyeceksiniz

Gece gece beklenen o akaryakıt sürprizi geldi! Fiyatlar dip yapacak

Bakanlıktan kış desteği! Kasım bitmeden yeni destek verilecek

Yıl Sonunda Altın Fırsatı: İslam Memiş’ten Önemli Uyarı

Asgari ücret zammı açıklaması Bakan Şimşek’ten geldi! O cümle herkesi kahredecek

SGK’dan dev karar! Geri ödeme listesinden çıkartılan alet geri geliyor

18 yaşını dolduran kadına dev destek! 100.000 TL- 400.000 TL geri ödemesiz verilecek

Devletten desteğin feriştahı geldi! İşte Yatırımları kanatlandıracak gelişme