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Bursa'da Silahlı Saldırı ve Araç Gasbı: Saldırgan Aranıyor

Bursa'da bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenleyen ve ardından bir aracı gasbeden saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 13:34
Bursa'da Silahlı Saldırı ve Araç Gasbı: Saldırgan Aranıyor

Bursa'da Silahlı Saldırı Olayı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gerçekleşen olayda, bilinmeyen bir saldırgan, bir kahvehaneye tüfekle ateş açtı. Olay sırasında, 1 yaşındaki bir bebek, tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın Kaçışı ve Çocuk Üzerindeki Etkisi

Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Saldırgan, yanındaki kadınla birlikte 16 AVH 310 plakalı hafif ticari araca binerek, Arabaya'tağı Mahallesi'ne geçti. Burada, otomatik tüfekle R.Y.'ye ait kahvehaneye ateş açtıktan sonra hızla araçtan uzaklaştı. Tüfekten çıkan saçmalar, caddede annesinin yanında bulunan 1 yaşındaki Y.S. adlı erkek bebeğin ayağına isabet etti.

Hastane Süreci ve Sağlık Durumu

Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis olay yerine intikal etti. Yaralı bebek, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı ve sağlık durumunun stabil olduğu bildirildi.

İkinci Olay: Araç Gasbı

Silahlı saldırı olayından yalnızca 10 dakika sonra, kaçan saldırgan aynı araç ile Millet Mahallesi'nde 11 Eylül Bulvarı'na geldi. Burada kırmızı ışıkta bekleyen 16 ABJ plakalı otomobili gasbederek, sürücüsü Y.T.'yi silah tehdidiyle araçtan indirdi. Ardından, yine yanındaki kadınla birlikte kaçışına devam etti.

Polis Çalışmaları sürüyor

Olaydan sonra güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, saldırganın kimliğini belirlemek ve yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kayıtlarda, saldırganın kahvehaneye ateş açmasının ardından, aracını durdurup önceki araca saldırıp kaçtığı net bir şekilde görülebiliyor.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor. Polis ekipleri, ateş edilen kahvehane ve çevresinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor. Polis ekipleri, ateş edilen kahvehane ve çevresinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor. Polis ekipleri, ateş edilen kahvehane ve çevresinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor. Polis ekipleri, ateş edilen kahvehane ve çevresinde inceleme yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik...

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kahvehaneye tüfekle ateş açtıktan bir süre sonra trafik ışıklarında duran otomobili gasbederek yanındaki kadınla kaçan saldırgan aranıyor. Polis ekipleri, ateş edilen kahvehane ve çevresinde inceleme yaptı.

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