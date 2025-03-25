Bursa'da Sınıf Başkanı Öğrencinin Vaadi Gerçekleşti

Bakan Tekin, Bursa'daki ilkokul öğrencisinin sınıf başkanlığı vaadini yerine getirmek için okulu ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 14:40
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 14:40
Bursa'da Sınıf Başkanı Öğrencinin Vaadi Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilkokul öğrencisiyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Sınıf başkanı seçilen Beril Küçükkaya, seçim döneminde verdiği 'Bakanımızı sınıfımıza getireceğim' vaadini başarıyla yerine getirdi.

Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu'nda 4. sınıf öğrenimi gören Küçükkaya, arkadaşlarına 'Eğer beni başkan seçerseniz Sayın Bakanımızı sınıfımıza getirip sizlerle tanıştıracağım.' sözünü vermişti. Arkadaşlarının güvenini kazanarak başkan seçilen Küçükkaya, okul idaresinin desteğiyle bu önemli ziyareti organize etti.

Bakan Tekin, Küçükkaya'nın ricası üzerine okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, Bakan Tekin'e hediye sunarak samimi bir karşılaşma yaşadı. Ziyaret sonrası konuşan Küçükkaya, 'Sınıf başkanlığını 13 oyla kazandım. Seçimden önce söylediğim gibi Bakanımız geldi. Mutluyum, heyecanlıyım.' dedi.

İLGİLİ HABERLER

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yalçın'dan Kamu Görevlilerine Zam Talebi: Tüm Ünvanlar İçin Adalet İstiyoruz
2
DMM, Devlet Bahçeli’nin Sağlık Durumunu Açıkladı
3
İsrail Askerleri Batı Şeria'da Bir Filistinliyi Öldürdü
4
Antalya'da Gazi İlhan Uçar Son Yolculuğuna Uğurlandı
5
Özgür Özel, Tutuklu İmamoğlu'nu Ziyaret Etti: 'Korkmayan Aslanlarla Görüştüm'
6
İsrail Askerleri Batı Şeria'da 25 Filistinliyi Gözaltına Aldı
7
Muğla'da Tefecilik Operasyonu: 8 Gözaltı

Emekliler için 1.000 TL Ek Ödeme Merakla Bekleniyor

Elazığ Belediyesi’nden Personellere Yüzde 45 Zam Müjdesi

Yumurta İhracatında Dev Zam: Fiyatlar Üç Kat Arttı

Sakarya'daki Depozito Uygulaması, İstanbul ile Tüm Ülkeye Yayılacak

Muğla ve Nevşehir Belediyeleri'nden KPSS'siz Personel Alımı Müjdesi

Anneler İçin Büyük Destek: Aylık 6500 TL Ödeme Başlıyor

Emeklilere Emlak Vergisi Müjdesi: Geri Ödemelerle Mali Destek

Nisan'da Elektrik ve Doğalgaz Faturalarında Yeni Destek Dönemi Başlıyor

Aksaray'dan Antalya'ya Hızlı Tren Müjdesi!

SGK'dan Emeklilere Şok Operasyon: Usulsüzlük Tespit Edildi!

Asgari Ücretlilere Bayramda 3.683 TL Ek Mesai Ödemesi!

Denizbank'tan Emekli, Memur ve İşçilere 700 TL Fatura Desteği