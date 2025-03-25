Bursa'da Sınıf Başkanı Öğrencinin Vaadi Gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ilkokul öğrencisiyle anlamlı bir buluşma gerçekleştirdi. Sınıf başkanı seçilen Beril Küçükkaya, seçim döneminde verdiği 'Bakanımızı sınıfımıza getireceğim' vaadini başarıyla yerine getirdi.

Şehit Göksu Şafak Şahin İlkokulu'nda 4. sınıf öğrenimi gören Küçükkaya, arkadaşlarına 'Eğer beni başkan seçerseniz Sayın Bakanımızı sınıfımıza getirip sizlerle tanıştıracağım.' sözünü vermişti. Arkadaşlarının güvenini kazanarak başkan seçilen Küçükkaya, okul idaresinin desteğiyle bu önemli ziyareti organize etti.

Bakan Tekin, Küçükkaya'nın ricası üzerine okulu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenciler, Bakan Tekin'e hediye sunarak samimi bir karşılaşma yaşadı. Ziyaret sonrası konuşan Küçükkaya, 'Sınıf başkanlığını 13 oyla kazandım. Seçimden önce söylediğim gibi Bakanımız geldi. Mutluyum, heyecanlıyım.' dedi.