Bursa'da Sinir Krizi: Kadın Dairesini Ateşe Vermek İsterken İtfaiyeye Damacana Fırlattı

Nilüfer'de bir sitede yaşanan olayda itfaiye ve güvenlik ekipleri kısa sürede müdahale etti

Olay, merkez Nilüfer ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Site sakinleri, bir kadının kendi dairesini ateşe vermek istediği yönünde ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine 112, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük çaplı başlayan alevlere müdahale etmek için daireye balkondan girmek isteyen itfaiye ekiplerine, sinir krizi geçiren kadın müdahale etti. Kadın, eline geçirdiği damacanayı itfaiye ekiplerine fırlattı.

Güvenlik güçleri kadını kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri alevleri büyümeden söndürdü.

Tahkikat devam ediyor.

