Bursa'da Sivil Trafik Gece Denetimi: Yüksek Ses ve Hıza Ceza

Bursa'da Sivil Trafik Gece Denetimi

Operasyon Özeti

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri, gece saatlerinde çevreyi rahatsız eden ve trafik kurallarını ihlal eden sürücülere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Uygulamanın Yapıldığı Yer

Denetim, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Külhan Sokak üzerinde yapıldı. Gece saatlerinde gerçekleştirilen kontrollerde şüpheli ve kural ihlali yapan araçlar durduruldu.

Denetimde Tespit Edilen İhlaller

Uygulamada özellikle yüksek sesle müzik dinleyen, drift yapan, aşırı hız yapan ve modifiyeli araç sürücüleri hedef alındı. Ekipler, sürücülerin evrak, alkol ve ehliyet kontrollerini yaparken, uygunsuz egzoz ve ses sistemi bulunan araçlara işlem uygulandı.

Yüksek sesle müzik dinleyen araç sürücülerine Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesildi.

Emniyetin Mesajı

Emniyet müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür denetimlerin gece gündüz aralıksız devam edeceğini bildirdi.

