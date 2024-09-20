Bursa'da Skandal: Okul Müdürü Açığa Alındı

Bursa'da Okul Müdürü Açığa Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki bir ortaokulda, okul müdürü, yardımcısının odasının kapısını kırdığı gerekçesiyle açığa alındı. Olay, okul ortamında yaşanan gerginliği gözler önüne serdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Açıklama Yaptı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda, "Bir okulda, okul müdürünün güç kullanarak müdür yardımcısının kapısını kırdığı" bilgisini paylaştı. İlgili Soruşturma Başlatıldı

Açıklamada ayrıca, "Valiliğimizce inceleme ve soruşturma başlatılmış olup ilgili kişi açığa alınmıştır." ifadesi dikkat çekti. Olayın detaylarıyla ilgili araştırmalar sürmektedir.