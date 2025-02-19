Bursa'da Sobaya Benzin Dökme Faciası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'da Benzinle Sobaya Alev Yaratan Olay

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen olayda, bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışan bir kişi hayatını kaybetti, diğer kişi yaralandı. Olay, Alaaddinbey Mahallesi 56. Sokak'taki bir bağ evinde gerçekleşti.

İddiaya göre, 27 yaşındaki Yunus T. ile Tuğçe D., sobaya yakmak için benzin döktü. Bu esnada benzinin parlaması sonucu evde yangın çıkarken, olayın büyümesiyle birlikte acil durum ekiplerine haber verildi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Ekipler, yangını söndürüp, yaralıları bağ evinden çıkardı. Yunus T., ambulans ile Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılırken, Tuğçe D. ise Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yunus T., hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, Tuğçe D.'nin ise hastanede tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bağ evinde benzinle soba yakmaya çalışan 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ekipler olay yerinde çalışma yaptı.