Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Sosyal Destek Kartı' ile gıda, eğitim ve Anne Kartı dahil tüm sosyal yardımları tek kartta toplayarak 17 ilçede dağıtıma başlıyor.

Yayın Tarihi: 01.10.2025 15:29
Güncelleme Tarihi: 01.10.2025 15:29
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

Bursa'da Sosyal Destek Kartı ile Yardımlarda Yeni Dönem

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde şehirdeki tüm sosyal yardım uygulamalarını tek bir çatı altında topladı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından kamuoyuna duyurulan proje, ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmayı ve yardımların etkin, güvenli şekilde ulaşmasını amaçlıyor.

Tek Kartta Bütün Yardımlar

Yeni sistemle Sosyal Destek Kartı, dar gelirli ailelere yapılan gıda ve erzak yardımlarından, üniversite öğrencilerinin eğitim desteklerine; ilkokuldan liseye kadar verilen kırtasiye yardımlarından, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere sağlanan Anne Kart desteğine kadar tüm sosyal yardımları tek kartta birleştiriyor. Hak sahibi vatandaşlar, farklı başvuru ve takip süreçleriyle uğraşmak yerine tüm desteklere tek bir kanaldan erişebilecek.

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

Başkan Bozbey'den Açıklama

Projenin imza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni sistemi sosyal yardımların dağıtımında bir devrim olarak nitelendirdi. Başkan Bozbey, "Hayata geçirdiğimiz bu sistemle yardımların daha etkin, güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını hedefliyoruz. Artık tüm sosyal destekler, doğrudan vatandaşlarımızın kartlarına yatırılacak. Bu, hem desteklerin takibini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve onurlu bir şekilde karşılamasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

17 İlçede Kullanılacak

Hak sahipleri, kendilerine verilecek Sosyal Destek Kartı ile Bursa'nın 17 ilçesindeki anlaşmalı noktalardan temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Uygulama sayesinde yardım dağıtım merkezlerinde oluşan uzun kuyrukların sona ermesi ve vatandaşların kendilerine en yakın noktadan alışveriş yapabilmesi hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
EBYÜ Hukuk Fakültesinde 2025-2026 Akademik Yılının İlk Dersi: 'Filistin'
2
Şehit Jandarma Uzman Çavuş Arif Özdemir Kırıkkale'de Toprağa Verildi
3
Elazığ-Keban'da Kaza: Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı — 2 Ölü
4
Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi
5
Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta
6
Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde
7
DMM: KAAN uçaklarının motorlarıyla ilgili iddialar dezenformasyon

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

Marmara'da İhaleler: Sakarya'da Koruyucu Giyim, İznik'te Zeytin Nakliye İhalesi

Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

7 Bin 500 TL Eğitim Desteği Başvuruları 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Mersin'de Halk Kart Ödemeleri Aktarıldı: 750 TL ve 1.250 TL Destek

Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler

TCMB'den Kredi Kartı Faiz İndirimi: 1 Ekim 2025'te Başlıyor

Yapı Kredi Emekli Promosyonunda Rekor: 30.000 TL — Ekim'e Dikkat

TOKİ'den Yılın Fırsatı: 509 Konut ve İşyeri İçin İzmir ve İstanbul Öne Çıkıyor

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin