Bursa'da Sosyal Destek Kartı: Tüm Yardımlar Tek Kartta

Bursa'da Sosyal Destek Kartı ile Yardımlarda Yeni Dönem

Bursa Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde şehirdeki tüm sosyal yardım uygulamalarını tek bir çatı altında topladı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tarafından kamuoyuna duyurulan proje, ihtiyaç sahiplerinin hayatını kolaylaştırmayı ve yardımların etkin, güvenli şekilde ulaşmasını amaçlıyor.

Tek Kartta Bütün Yardımlar

Yeni sistemle Sosyal Destek Kartı, dar gelirli ailelere yapılan gıda ve erzak yardımlarından, üniversite öğrencilerinin eğitim desteklerine; ilkokuldan liseye kadar verilen kırtasiye yardımlarından, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere sağlanan Anne Kart desteğine kadar tüm sosyal yardımları tek kartta birleştiriyor. Hak sahibi vatandaşlar, farklı başvuru ve takip süreçleriyle uğraşmak yerine tüm desteklere tek bir kanaldan erişebilecek.

Başkan Bozbey'den Açıklama

Projenin imza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, yeni sistemi sosyal yardımların dağıtımında bir devrim olarak nitelendirdi. Başkan Bozbey, "Hayata geçirdiğimiz bu sistemle yardımların daha etkin, güvenli ve şeffaf bir şekilde gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını hedefliyoruz. Artık tüm sosyal destekler, doğrudan vatandaşlarımızın kartlarına yatırılacak. Bu, hem desteklerin takibini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını hızlı ve onurlu bir şekilde karşılamasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

17 İlçede Kullanılacak

Hak sahipleri, kendilerine verilecek Sosyal Destek Kartı ile Bursa'nın 17 ilçesindeki anlaşmalı noktalardan temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Uygulama sayesinde yardım dağıtım merkezlerinde oluşan uzun kuyrukların sona ermesi ve vatandaşların kendilerine en yakın noktadan alışveriş yapabilmesi hedefleniyor.