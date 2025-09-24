Bursa'da Suç Örgütü Operasyonunda 3 Zanlı Tutuklandı
Mağaza kundaklaması sonrası başlatılan soruşturmada 5 şüpheli yakalandı
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, kentte bir mağazanın kundaklanmasının ardından soruşturma başlattı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurduklarını belirledi.
Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.