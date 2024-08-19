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Bursa'da Suç Örgütü Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Bursa'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda, 14 şüpheliden 7'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 22:35
Bursa'da Suç Örgütü Operasyonunda 7 Kişi Tutuklandı

Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon

Bursa merkezli olarak gerçekleştirilen geniş çaplı bir operasyonla, 2 ilde suç örgütüne yönelik düzenlenen baskınlarda toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 7'si, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan soruşturma kapsamında tutuklandı.

Soruşturmanın Detayları

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve örgüte üye olma" suçları kapsamında detaylı bir soruşturma yürütmekteydi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

Yakalanan Şüpheliler ve Tutuklama Süreci

Operasyonda yakalanan 14 şüpheliden 13’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ayrıca, 1 kişinin başka bir suçtan cezaevinde olduğu belirlendi. Tüm bu kişiler, "suç örgütü kurma, nitelikli yağma" suçlarıyla ilgili olarak Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimi'ne sevk edildi. Tutuklananlar arasında cezaevinde bulunan şüpheli de dahil olmak üzere, toplam 7 kişi yer alıyor.

Gelişmeler ve Devam Eden Çalışmalar

Diğer 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şu an bir şüphelinin daha yakalanması için çalışmalar devam etmekte. Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı titizlikle sürdürmeye devam ediyor ve konuyla ilgili ilerleyen günlerde daha fazla bilgi paylaşacağı belirtildi.

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