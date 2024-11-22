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Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Zanlı Tutuklandı

Bursa'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 6 zanlı tutuklandı, 2 şahıs için yakalama kararı çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 18:30
Bursa'da Suç Örgütüne Operasyon: 6 Zanlı Tutuklandı

Bursa'da Suç Örgütü Operasyonu Başarılı Sonuçlandı

Bursa'da gerçekleştirilen suç örgütüne yönelik operasyonda, polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına alarak adalete teslim etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Operasyon Detayları

Operasyon, Bursa merkezli olmak üzere 3 ilde düzenlendi. Ekiplerin hedefinde, suç örgütü kurdukları iddia edilen 8 zanlı bulunuyordu. Yapılan çalışmalar sonucunda 6 şahıs gözaltına alındı.

Suçlamalar ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan zanlılar, suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak, cebir, tehdit veya hile kullanarak silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Yapılan yargılama sürecinin ardından tüm sanıklar tutuklandı.

Yurt Dışında Bulunan Zanlılar için Yakalama Kararı

Öte yandan, yurt dışında oldukları belirlenen 2 şüpheli için de yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Operasyonun devam edeceği kaydedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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