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Bursa'da sürücü motosikletliye silah çekti! O anlar kameraya yansıdı...

İnegöl’de yaşanan olayda, bir motosiklet sürücüsünün araca çarpması üzerine otomobil sürücüsünün silah çektiği anlar kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 24.06.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 24.06.2024 09:17
Bursa'da sürücü motosikletliye silah çekti! O anlar kameraya yansıdı...

Kemalpaşa Mahallesi Mahmutesatbey Caddesi’nde meydana gelen olayda, bir motosiklet sürücüsü iddiaya göre kendisine yol vermeyen bir otomobilin aynasına vurdu. Bu duruma öfkelenen otomobil sürücüsü, motosikletlinin peşine düştü ve kovalamaca başladı. Kısa süre içinde otomobil sürücüsü, motosikletin önünü kesip elindeki silahı motosikletliye doğrulttu. Bu anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Polis, sosyal medyada hızla yayılan videodaki silahlı sürücüyü yakalamak için hemen harekete geçti. Ancak olayın kurgu bir video olduğu iddiaları da ortaya atıldı.

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