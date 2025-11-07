Bursa'da Süt Tankeri Tıra Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:44
Kaza Detayları

Kaza, Bursa-İzmir kara yolu Mustafakemalpaşa-Karacabey arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden 16 TE 580 plakalı süt tankeri, önündeki 16 BML 374 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpışma sonucu süt tankeri sürücüsü M.B., aracın kabininde sıkıştı.

Müdahale ve Taşıma

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çalışmalarının ardından yaklaşık bir buçuk saat süren müdahale sonucu sürücüyü sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkardı. Yaralı sürücü M.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Trafik ve Soruşturma

Kaza nedeniyle kara yolunda trafik uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

