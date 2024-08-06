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Bursa'da Tabancayla Saldırı: Merminin Ucuna Isabet Ettiği Adam Şans Eseri Kurtuldu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı saldırıda kişi, ayakkabısına isabet eden mermiyle yaralanmadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 11:09
Bursa'da Tabancayla Saldırı: Merminin Ucuna Isabet Ettiği Adam Şans Eseri Kurtuldu

Bursa'da Silahlı Saldırı Olayı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan bir olayda, tartışma sonucu tabancayla ateş açılan kişi şans eseri yara almadı.

Tartışma ve Saldırı

Olay, Tahtakale Mahallesi Tahtakale Meydanı'nda 62 yaşındaki K.D. ile 65 yaşındaki K.İ. arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmayla başladı. Kısa sürede büyüyen kargaşada, K.İ. tabancasını çekerek K.D.'nin ayaklarına doğru bir el ateş etti.

Şans Eseri Yaralanmadan Kurtuldu

Tabancıdan çıkan merminin K.D.'nin sağ ayakkabısının ucuna isabet etmesi sonucu, K.D. büyük bir şans eseri yara almadan kurtuldu. Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

K.İ. Yakalandı ve Suç Üstü

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, K.İ.'yi kısa süre içerisinde yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, K.İ.'nin üzerinde ruhsatsız bir tabanca, şarjör ve 13 mermi bulundu.

Adli Süreç Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.İ., adliyeye sevk edilerek hukuki süreç başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla ateş edilen kişi, merminin...

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tartıştığı zanlı tarafından tabancayla ateş edilen kişi, merminin ayakkabısının ucuna isabet etmesine rağmen saldırıdan şans eseri yara almadan kurtuldu.

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