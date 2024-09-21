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Bursa'da Takla Atan Ehliyetsiz Araçta 4 Yaralı

Osmangazi'de ehliyetsiz sürücü kontrolünü kaybetti, kaza 4 yaralıyla sonuçlandı. Güvenlik kameraları anları kaydetti.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:42
Bursa'da Takla Atan Ehliyetsiz Araçta 4 Yaralı

Bursa'da Ehliyetsiz Sürücünün Korkutucu Kazası

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı araç takla attı ve 4 kişi yaralandı. Olay, Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi.

Kazanın Detayları

Ehliyetsiz sürücü K.A. (17), 16 BFT 900 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki bir iş yerinin duvarına çarptı ve yolda yürüyen G.A. isimli yayaya çarparak takla attı.

Ayrıca, savrulan araç, aynı yönde seyreden 16 BDE 221 plakalı bir cipe çarptıktan sonra devrildi. Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü K.A. ile arkadaşları E.K., A.D. ve çarpan yayaların hepsi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay Yerinde Gelişmeler

Kaza sonrası çevredekiler hemen yardıma koştu. Olay yerine intikal eden polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Güvenlik Kamerasına Yansıyan Anlar

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, hızla gelen aracın kaldırımı aşarak bir iş yerinin duvarına çarpması ve ardından çarpmanın etkisiyle yayanın yere düşmesi yer alıyor. Yaralı G.A.’nın bir süre hareketsiz yattığı, çevredekilerin hemen yanına gelerek yardım etmeye çalıştığı anlar da görüntülendi.

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