Bursa'da Takla Atan Otomobilde Üç Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde takla atan otomobildeki üç kişi yaralandı. Yaralıların durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 02:03
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 02:34
Bursa'da Takla Atan Otomobilde Üç Yaralı

Bursa'da Takla Atan Otomobilde Üç Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşen kazada, takla atan otomobildeki üç kişi yaralandı. İnegöl'den Ortaköy istikametine doğru seyahat eden Batuhan O. (19) yönetimindeki 16 ATE 968 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolünü kaybetti ve boş bir araziye savrularak takla attı.

Kazada yaralanan sürücü Batuhan O. ile otomobildeki yolcular Fatih Ö. (25) ve Berksan M. (24) ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi olay yerine intikal etti.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından, yaralılar İnegöl Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan kontrollerde yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, takla atan otomobildeki 3 kişi yaralandı.

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