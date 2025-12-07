Bursa'da Taksicilerden Şehitler İçin Lokma Hayrı

Şehitler anısına üç gün süren etkinlikte Nilüfer'de yoğun katılım

Bursa’da Taksiciler Grubu üyeleri, şehitler için düzenledikleri hayır etkinliği kapsamında üç gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Etkinliğin son gününde, Nilüfer ilçesinde kurulan stantta sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu ve yoğun ilgi dikkat çekti.

Taksiciler, hem şehitlerin hatırasını yaşatmak hem de toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen hayrın artık gelenek hâline geldiğini belirtti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, taksici esnafına teşekkür ederek şehitler için dualarda bulundu.

Beşevler Taksi Durağı çalışanları, "Mahalle halkımıza, durak misafirlerimize, araç sahiplerimize ve tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Allah kabul etsin inşallah," diyerek etkinliğe destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Açıklamada ayrıca, Beşevler Taksi çalışanlarının günün her saati zorlu şartlarda hizmet verdiği hatırlatılarak, bu hayrın hem emek veren taksici esnafına hem de şehitlerin aziz hatırasına ithafen düzenlendiği vurgulandı.

