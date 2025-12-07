Bursa'da Taksicilerden Şehitler İçin Lokma Hayrı

Bursa'da Taksiciler Grubu, şehitler için üç gün boyunca kentte lokma dağıttı; son gün Nilüfer'de uzun kuyruklar oluştu.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 15:32
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 15:32
Bursa'da Taksicilerden Şehitler İçin Lokma Hayrı

Bursa'da Taksicilerden Şehitler İçin Lokma Hayrı

Şehitler anısına üç gün süren etkinlikte Nilüfer'de yoğun katılım

Bursa’da Taksiciler Grubu üyeleri, şehitler için düzenledikleri hayır etkinliği kapsamında üç gün boyunca kentin farklı noktalarında vatandaşlara lokma ikramında bulundu.

Etkinliğin son gününde, Nilüfer ilçesinde kurulan stantta sabah saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu ve yoğun ilgi dikkat çekti.

Taksiciler, hem şehitlerin hatırasını yaşatmak hem de toplumda birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen hayrın artık gelenek hâline geldiğini belirtti. Etkinliğe katılan vatandaşlar, taksici esnafına teşekkür ederek şehitler için dualarda bulundu.

Beşevler Taksi Durağı çalışanları, "Mahalle halkımıza, durak misafirlerimize, araç sahiplerimize ve tüm çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Allah kabul etsin inşallah," diyerek etkinliğe destek veren herkese teşekkürlerini iletti.

Açıklamada ayrıca, Beşevler Taksi çalışanlarının günün her saati zorlu şartlarda hizmet verdiği hatırlatılarak, bu hayrın hem emek veren taksici esnafına hem de şehitlerin aziz hatırasına ithafen düzenlendiği vurgulandı.

BURSA'DA TAKSİCİLER GRUBU ÜYELERİ, ŞEHİTLER İÇİN DÜZENLEDİKLERİ HAYIR ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ÜÇ GÜN...

BURSA'DA TAKSİCİLER GRUBU ÜYELERİ, ŞEHİTLER İÇİN DÜZENLEDİKLERİ HAYIR ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ÜÇ GÜN BOYUNCA KENTİN FARKLI NOKTALARINDA VATANDAŞLARA LOKMA İKRAMINDA BULUNDU

BURSA'DA TAKSİCİLER GRUBU ÜYELERİ, ŞEHİTLER İÇİN DÜZENLEDİKLERİ HAYIR ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA ÜÇ GÜN...

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Ev Yemekleri: 5 Çeşit Menü 175 TL, Emeklilerde Çay 2 TL
2
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
3
Gaziantep'te Park Halindeki Otomobil Alev Alev Yandı
4
Küçükçekmece İstasyon Mahallesi'nde Site Otoparkını Su Bastı
5
Besni'de Yoğun Sis Görüşü 10-20 Metreye Düşürdü
6
Ordu Fatsa'da Üç Tekerlekli Araç ile Otomobil Çarpıştı: 2 Ölü, 1 Yaralı
7
Malatya Darende'de Kayıp 80 Yaşındaki Hasan Yaşar İçin Arama Başlatıldı

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi