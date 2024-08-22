Bursa'da Taksicilere Yönelik Şiddete Farkındalık Koşusu Düzenlendi

Bursa'da Taksicilere Yönelik Farkındalık Koşusu

Bursa'da bir grup atlet, taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte, kent merkezi kapsamında toplamda 16 kilometre koştu.

Etkinlikte Yapılan Konuşmalar

Koşunun başlangıç noktasında Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır yaptığı konuşmada, "Bu etkinlikle özellikle taksici cinayetlerine dikkat çekmeyi arzuluyoruz" dedi. Çakır, taksicilerin daha güvenli ve konforlu bir ortamda çalışabilmesi amacıyla bazı önlemlerin alınacağını da vurguladı. "Yakın zamanda Bursa'daki taksilerin içine kamera sistemleri yerleştirilecek. Ayrıca araçlarımıza takip sistemleri ve panik butonları ekleyeceğiz. Bu sayede herhangi bir olayda, emniyet ekiplerimiz hızlıca müdahale edebilecek," diye ekledi.

Farkındalık Yaratmak için Bir Araya Geldiler

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Fahrettin Bilgit de etkinlikte şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti. Bilgit, taksicilerin ülkenin önemli esnaf gruplarından biri olduğuna dikkat çekerek, "Bu iş bir taraftan kamu görevidir. Çünkü taksiciler, bizim çocuklarımıza ve eşlerimize hizmet ediyorlar. Kendimizi güvenli bir şekilde onlara teslim edebiliyoruz," dedi.

Koşuya Katılan Milli Atletler

Etkinliğe milli atlet Yasin Avcı, Metin Bozkurt, Canan Mustafaoğlu ve Meral Pınarcı katıldı. Koşu, Nilüfer ilçesindeki Beşevler Küçük Sanayi Sitesi'nde sona erdi.

Taksici Yunus Emre Yüksel'in Desteği

Mayıs ayında bir müşterisinin bıçaklı saldırısına uğrayan taksici Yunus Emre Yüksel, koşunun başlangıç noktasındaki programa katılarak etkinliğe destek verdi.

Bursa'da bir grup atlet, taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde 16 kilometre koştu.

Bursa'da bir grup atlet, taksicilere yönelik şiddet eylemlerine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla kent merkezinde 16 kilometre koştu.