Bursa'da Tankere Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: İki Kişi Yaralandı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobilin tankere çarpması sonucu iki kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Nesrin Uğurgümüş yönetimindeki 16 BBR 262 plakalı otomobil, Sanayi Caddesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Köprülü Kavşağı girişinde, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 16 BZZ 06 plakalı tankere arkadan çarptı.

Kazada, otomobilin sürücüsü Uğurgümüş ile birlikte yolcu Erkan Öztemir yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin özverili çalışmaları ile bulundukları yerden çıkarılarak, Bursa Şehir Hastanesi'ne ambulans ile kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza sonrası güvenlik önlemleri alarak yolda ulaşımın bir süre tek şeritten sağlanmasına neden oldu.