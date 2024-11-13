Bursa'da Tarihi Camilerin Güvenliğiyle İlgili Çarpıcı Tepkiler

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Şubat Ayında Başlayacak Güvenlik Kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kentteki tarihi camilerde yaklaşık 14 yıldır sağlanan özel güvenlik hizmetine gelecek yıl Şubat ayından itibaren son verme kararı aldı. Bu durum, hem siyasiler hem de halk arasında tepkilere yol açtı.

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan'ın Açıklamaları

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Ulu Cami önünde düzenlediği basın toplantısında, bu karara karşı olduklarını belirten ifadeler kullandı. Gürkan, Büyükşehir Belediyesinin müftülüklere gönderdiği yazıya inanamadığını belirterek, "Tarihine, değerlerine, kültürüne sahip çıkamayan bir belediye anlayışıyla karşı karşıya kaldığımızı görüyoruz." dedi.

Gürkan, alınan kararın tasarruf tedbirlerine dayandırılmasının enteresan olduğunu ifade ederek, "Tasarruf tedbirleri adı altında yapılmış bir uygulama olarak tanımlandı ama bu gerekçe, yandaş akrabaların işe alınması ve on milyonlarca liralık konser harcamaları gibi diğer giderler için geçerli olmuyor." şeklinde konuştu.

Dört Yüz Eser ve Tarihi Miras

Bursa'da vakıflara ait 400 eserin bulunduğunu belirten Gürkan, Büyükşehir ve Osmangazi belediyeleri AK Parti'li başkanlar tarafından yönetilirken bu eserlerin restorasyon ve ihyası için çalışmalar yapıldığını vurguladı. İlgili eserlerin sadece güvenlik ve temizliği ile ilgilenmekle kalmayıp, Osmanlı tarihinin ve kültürel mirasının korunmasının önemine de dikkat çekti.

Nihat Yolcu isimli bir vatandaş ise, güvenliğin tarihsel yapılar açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Yolcu, "Güvenlik olmadan olmaz. Çok saçma. Büyükşehir başka şeylerle uğraşsın. Yapılacak o kadar iş var ki sadece bayrak asmayla bu işlerin yürütülemeyeceğini" ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.