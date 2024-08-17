Bursa'da Tarihi Top Mermisi Bulundu

Bursa'da Şaşırtan Bulgu

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi

Top Mermisinin Keşfi

Bir evde gerçekleştirilen incelemeler sonucunda, Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen bir top mermisi bulundu. Mermi, Kayapa Mahallesi'nde yaşayan A.E.'nin oğlu H.E. tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla ortaya çıkarıldı.

Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

İhbarın ardından, bölgeye Terörle Mücadele ve bomba imha uzmanları sevk edildi. İncelemeler sonucunda, patlamamış olduğu belirlenen 40 santimetre boyunda ve 12 santimetre çapındaki top mermisi, uzman ekipler tarafından güvenli bir şekilde yerinden alındı.

Mermi, gerekli güvenlik önlemleriyle muhafaza altına alındı. Bu esnada, A.E. ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir evde Birinci Dünya Savaşı dönemine ait olduğu değerlendirilen top mermisi muhafaza altına alındı.