Bursa'da Tasavvuf Geleneği: 'Devran-ü Kıyam ve Sema' İcrası

Bursa Mevlevihanesi'nde 'Devran-ü Kıyam ve Sema' icrası gerçekleştirildi; Nezih Çetin Dede Efendi ve postnişin Mustafa Özyurt etkinlikte yer aldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2025 22:41
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 22:41
Bursa'da 'Devran-ü Kıyam ve Sema' geleneği sahnelendi

Mevlevihanede kadim tasavvuf mirası izleyiciyle buluştu

Bursa Mevlevihanesi'nde, Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı Bursa Karabaş-ı Veli İcra Heyeti tarafından geleneksel "Devran-ü Kıyam ve Sema" icra edildi. Etkinlik, tasavvuf kültürünün derin yönlerini ortaya koyan bir sunum olarak dikkat çekti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu etkinlikte yer aldı. Mevlevi Postnişini Nezih Çetin Dede Efendi'nin mesnevi sohbetinin ardından, gösteri postnişin Mustafa Özyurt riyasetinde sürdü.

Gösteride, izleyicilere tasavvufun derin manevi mirası ve Mevlevi geleneğinin estetik pratikleri sunuldu. Etkinlik, hem kültürel mirasın yaşatılmasına hem de tasavvuf sanatının tanıtımına katkı sağladı.

