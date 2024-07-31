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Bursa'da Tehdit Oluşturan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanına yaklaşan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 16:21
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 16:35
Bursa'da Tehdit Oluşturan Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer İlçesinde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yerleşim alanını tehdit eden anız yangını hızla kontrol altına alındı. Yangın, Balkan Mahallesi İzmir Yolu Caddesi civarında meydana geldi.

Olay Anı ve Müdahale

Yangın ihbarı sonrası, Bursa Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği ve polis ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ekiplerin etkili müdahalesi sayesinde kontrol altına alındı. Yangın söndürme çalışmalarına, vatandaşlar da destek vererek katkıda bulundu.

Zarar Gören Alanlar

Yangın, evlerin yakınındaki sebze ve meyve bahçesi, ayrıca ayçiçeği ekili yaklaşık 10 dekar tarlaya zarar verdi. Ekipler, yangını yaklaşık bir saat içerisinde kontrol altına alarak soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına...

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yerleşim alanını tehdit eden anız yangını, ekiplerce kontrol altına alındı.

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