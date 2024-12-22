Bursa'da Tek Katlı Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Beyazıt Mahallesi 1. Kartal Sokak'ta bulunan tek katlı evde belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Olay anında çıkan dumanların ihbar edilmesiyle, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürmeyi başardı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.