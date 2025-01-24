Bursa'da Tekel Bayisi Silahlı Saldırıya Uğradı: Yaralı Var

Bursa'da Tekel Bayisi Silahlı Saldırıya Uğradı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir tekel bayi sahibi, Şehabettinpaşa Mahallesi Bursalı Tahir Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Olayın ardından yaralanan Soner Y, iki bacağından ve sağ kolundan yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden bir araçla kaçarken, durumu hemen bildiren vatandaşlar sayesinde polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soner Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alındı. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerini toplayarak ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan tekel bayi sahibi hastaneye kaldırıldı.