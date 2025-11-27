Bursa'da Telefonla Dolandırıcılık: 120 Saatlik Kamera Şüpheliyi Ele Verdi

Emniyetin titiz çalışması sonuç verdi

Bursa'da yaşlı vatandaşları hedef alan telefonla dolandırıcılık olayının şüphelisi, 120 saatlik güvenlik kamerası incelemesiyle tespit edilerek yakalandı. Operasyonda şüphelinin tanınmamak için tıbbi maske kullandığı belirlendi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelinin 85 yaşındaki M.E. ve 82 yaşındaki N.G. isimli kişilerle irtibata geçip kendisini yakınları gibi tanıttığı; "Evlerinize güvendiğim bir tanıdığımı gönderiyorum." diyerek para, döviz ve ziynet eşyası aldırdığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bölgede bulunan 27 iş yeri ve 2 araç kamerası olmak üzere toplam 120 saatlik görüntüyü titizlikle inceledi. İncelemede, şüphelinin İstanbul-Bursa arasındaki korsan taksi yolculuklarında da maskeyi çıkarmadığı ve izini kaybettirmek için kalabalık caddeleri tercih ettiği ortaya çıktı.

Teknik ve fiziki takip sonucunda zanlının İ.A.K. olduğu belirlendi. Şüpheli İstanbul'da yakalanarak Bursa'ya getirildi; emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

ŞAHIS EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.