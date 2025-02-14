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Bursa'da Temizlik Görevlisi, 100 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyasını Teslim Etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir temizlik görevlisi, bulduğu 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını yetkililere teslim etti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 22:42
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 22:50
Bursa'da Temizlik Görevlisi, 100 Bin Lira Değerinde Ziynet Eşyasını Teslim Etti

Bursa'da Temizlik Görevlisinden Örnek Davranış

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, belediye temizlik personeli olan Soner Aktepe, yerde bulduğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını belirtilen yetkililere teslim etti. Mahmudiye Mahallesi'nde temizlik yaptığı sırada bir kese içerisinde ziynet eşyaları bulan Aktepe, durumu hemen şeflerine bildirerek İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne tutanak karşılığında teslim etti.

Zabıta Ekipleri Sahibini Arıyor

Zabıta ekipleri, bulunan ziynet eşyalarının sahibini bulmak için çalışma başlattı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aktepe, "Bizler harama ve helale dikkat eden insanlarız. Kaybeden vatandaşımız üzülmesin, emaneti bizde." ifadelerini kullandı.

Başkan Taban'dan Teşekkür Mesajı

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzde görevlim, mesai arkadaşımız Soner, yerleri süpürürken bulduğu ziynet eşyalarını zabıtamıza teslim etti. Kendine yakışanı yapmışsın güzel kardeşim. Tebrik ederim." sözleriyle personeline teşekkür etti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye temizlik personeli Soner Aktepe, yerde bulduğu yaklaşık 100...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye temizlik personeli Soner Aktepe, yerde bulduğu yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını sahibine ulaştırılması için Zabıta Müdürlüğüne teslim etti. Aktepe, açıklamada bulundu.

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