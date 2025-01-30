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Bursa'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 21:05
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 21:13
Bursa'da Tır Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Bursa İnegöl'de Feci Tır Kazası

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen üzücü bir kaza, 1 kişinin hayatını kaybetmesine ve 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Bursa-Ankara yolu Kulaca mevkisinde, Ankara istikametinde ilerleyen Süleyman Balantekin (48) yönetimindeki 16 BFN 889 plakalı tır, aynı yönde giden Özbekistan uyruklu Kılıçhov Shoajalil yönetimindeki tıra çarptı.

Çarpışma Sonrası Yangın Çıktı

Kaza sonrası tırlarda şiddetli bir çarpışmanın etkisiyle yangın çıktı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yaralanan sürücüler, ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Süleyman Balantekin hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer sürücünün tedavisi ise devam etmekte.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerine itfaiye...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerine itfaiye...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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