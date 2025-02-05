Bursa'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Bursa'da Tır Kazasında Yaralanma Olayı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Ankara-Bursa kara yolunda meydana gelen kazada, Muhammed C. (41) yönetimindeki 34 ECM 240 plakalı tır, trafik ışıklarında bekleyen Fikret D. idaresindeki 16 BJH 689 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Muhammed C., araç içinde sıkıştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi.
Sıkıştığı yerden kurtarılan Muhammed C., ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından, yaklaşık 2 saat trafik akışına kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.