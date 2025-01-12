Bursa'da Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 21:51
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 22:01
Bursa'da Tır-Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, bir tır ile otomobil çarpıştı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

Kaza, İslam K. (50) idaresindeki 54 KZ 758 plakalı mandalina yüklü tır ile, Süleyman Candar'ın (55) kullandığı 16 CFL 06 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kaza, Orhangazi-İznik kara yolu üzerindeki Keramet altı mevkisinde yaşandı.

Çarpışmanın ardından otomobilde bulunan 3 kişi araçta sıkışırken, tır da yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra devrildi. Yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay yerine gelen ambulanslar ile Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan sürücü Süleyman Candar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayrıca, diğer yaralılar Önder G. (55) ve Doğan Y. (43) hastanede tedavi altına alındı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.

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