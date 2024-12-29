Bursa'da Tırın Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Tır Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi, 34 KVG 818 plakalı tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olay, Bursa Çevre Yolu'nda meydana geldi.

Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine, olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yayanın olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak olayla ilgili incelemelere başladı. Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürmektedir.

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken tırın çarptığı kişi yaşamını yitirdi.