Bursa'da Tırla Çarpışan Otobüs Şarampole Devrildi: 9 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası: Otobüs Tırla Çarpıştı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tırla çarpışan otobüs şarampole devrildi. Olayda toplamda 9 kişi yaralandı.

Kaza Anı ve Sonrası

Kaza, Gemlik Serbest Bölge girişinde gerçekleşti. Sürücüleri henüz belirlenemeyen 41 TK 262 plakalı tır ile işçi taşıyan 16 S 7137 plakalı otobüs çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otobüs devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Otobüsteki işçiler, itfaiye personeli ve çevredeki vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden kurtarıldı.

Yaralıların Durumu

Kazada yaralanan 9 kişi, ambulanslarla Gemlik Devlet Hastanesi ve Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan otobüs şoförünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tırla çarpışan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde tırla çarpışan otobüsün şarampole devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.