Bursa'da 'Tırnakçılık' Yöntemiyle Hırsızlık: 3 Şüpheli Yakalandı

Bursa'da 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yapan 3 şüpheli yakalandı

Yıldırım ilçesinde esnafı dolaşarak 'tırnakçılık' yöntemiyle hırsızlık yaptığı bildirilen üç şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olayın detayları

İhbar üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Soruşturma kapsamında tekstil, kırtasiye, market ve pastane gibi iş yerlerine gidip hırsızlık yaptığı tespit edilen zanlıların S.P. (24) ile beraberindeki B.P. ve D.D. olduğu belirlendi.

Yakalanma ve kayıtlar

Şüphelileri yakalamak için yapılan operasyon ve takip sonucu üç kişi kovalamaca sonrası gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada, S.P.'nin 12 suçtan arandığı ve hakkında 40 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Soruşturma işlemleri devam ediyor.