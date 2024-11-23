Bursa'da Torunu Tarafından Bıçaklanan Dede Hayatını Kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, 73 yaşındaki Kemal K., torunu İbrahim İ. tarafından ağır yaralandı. Olay, dün akşam saatlerinde Hamidiye Mahallesi 2. Mutlu Sokak'ta gerçekleşti.

Bir tartışma sırasında bıçaklanan Kemal K., İnegöl Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi altına alındı. Ne yazık ki, yapılan tüm müdahalelere rağmen, dede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından torunu İbrahim İ., olayın ardından kendisini eve kilitleyerek polisten kaçmaya çalıştı. Ancak, polis ekipleri tarafından ikna edilerek gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İbrahim İ., çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dedesini bıçakla ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan genç tutuklandı.