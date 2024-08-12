Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası Oluştu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan bir trafik kazasında, 2'si çocuk toplamda 4 kişi yaralandı. Kazanın detayları ise dikkat çekti.
Kaza Anı ve Yaralılar
İstanbul-İzmir Otoyolu Harmanlı Mahallesi civarında, Cihan Özden (39) yönetimindeki 34 KOS 024 plakalı otomobil, Erdoğan Yeşilöz (38) yönetimindeki 06 AE 5388 plakalı araca çarparak kaza yaptı.
Hastaneye Kaldırılan Yaralılar
Yaralananlar arasında sürücü Cihan Özden ve araçtaki Merve (34), Mila (6), Parla Özden (2) bulunuyor. Olay sonrası, yaralılar hızla olay yerine sevk edilen ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.