Bursa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Bursa'da Trafik Kazası:

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, hafif ticari araç ve kamyonet arasında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Olay, Akharem Kavşağı'nda gerçekleşti. Bursa'dan Gölyaka istikametine seyir halinde olan S.Y. (45) yönetimindeki 16 LPD 74 plakalı kamyonet, M.B. (30) idaresindeki 16 RAU 53 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Yaralılar ve Müdahale

Bu kaza sonucunda sürücüler ve araçlarda bulunan M.A.T. (28), S.Y. (41) ve İ.Y. (33) yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden 112 Acil Servis ekipleri tarafından Orhangazi ve Gemlik'teki hastanelere sevk edildi.

Kazanın meydana geliş şekli ve kesin nedeni ile ilgili soruşturma devam etmektedir.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.