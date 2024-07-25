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Bursa'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Orhangazi'de park halindeki tıra çarpan otomobildeki iki kişi hayatını kaybetti. Olayın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 18:25
Bursa'da Trafik Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Bursa'da Feci Trafik Kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, kontrolü kaybeden bir otomobil park halindeki bir tırın altına girdi ve iki kişi yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Olay, Bursa-Yalova karayolu üzerinde meydana geldi. Yunus Demircan (36) yönetimindeki 34 NA 5720 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından park halindeki 16 BIS 22 plakalı tırın altına girdi.

Çarpmanın etkisiyle otomobildeki sürücü Demircan ve yolcu olarak bulunan Harun Sabanlı (31) araçta sıkıştı. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Yaralanan Olmadı

Tır, olay yerine gelen forklift yardımıyla kaldırılarak altında kalan otomobil çıkarıldı. Ancak sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Demircan ve Sabanlı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bu trajik kaza, bölgedeki trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp park halindeki tırın altına giren otomobildeki 2 kişi, hayatını kaybetti.

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