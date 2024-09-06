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Bursa'da Trafik Kazası: İznik Kaymakamı Arif Karaman Yaralandı

İznik Kaymakamı Arif Karaman, trafik kazasında yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Diğer yaralıların durumu ise iyi.

Yayın Tarihi: 06.09.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 06.09.2024 18:10
Bursa'da Trafik Kazası: İznik Kaymakamı Arif Karaman Yaralandı

Bursa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen bir trafik kazası sonucu dört kişi yaralanırken, bunlar arasında İznik Kaymakamı Arif Karaman da yer aldı.

Kaza Ayrıntıları

Olay, Kaynarca Mahallesi yakınlarında, Kaymakam Arif Karaman'ın içinde bulunduğu makam aracının, karşı yönden gelen bir hafif ticari araçla çarpışması sonucunda gerçekleşti. Kaza sonrasında Kaymakam Karaman, makam aracını kullanan görevlisi ve koruması ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

İlk Müdahale ve Hastaneye Kaldırma

Diğer sürücülerin kazayı bildirmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İlk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra Kaymakam Karaman, Bursa Şehir Hastanesi'ne, diğer yaralılar ise İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Alınan bilgilere göre, yaralıların genel sağlık durumları iyi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın sebebinin araştırılması amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve aralarında İznik Kaymakamı Arif...

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve aralarında İznik Kaymakamı Arif Karaman'ın da yer aldığı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve aralarında İznik Kaymakamı Arif...

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve aralarında İznik Kaymakamı Arif Karaman'ın da yer aldığı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve aralarında İznik Kaymakamı Arif...

Bursa'nın İznik ilçesindeki trafik kazasında yaralanan ve aralarında İznik Kaymakamı Arif Karaman'ın da yer aldığı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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