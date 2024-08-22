Bursa'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa’da Feci Kaza

Bursa’nın İznik ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, Niyazi Evciman (45) yönetimindeki hafif ticari araç, İznik-Orhangazi kara yolunun Elbeyli mevkisinde devrildi.

Kaza Anı ve Müdahale

Kaza esnasında 41 AAG 539 plakalı aracın yol kenarına devrildiği bildirildi. Olayın bildirilmesi üzerine, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri derhal bölgeye sevk edildi. Niyazi Evciman, sıkıştığı araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerinin müdahalesine alındı ancak ne yazık ki kurtarılamadı.

Olayın Ardından

Nöbetçi savcının olay üzerinde yaptığı incelemenin ardından, Evciman'ın cesedi İznik Devlet Hastanesi morguna nakledildi.

Bursa’nın İznik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

Bursa’nın İznik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

Bursa’nın İznik ilçesinde devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.