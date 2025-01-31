Bursa'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memurunun Eşi Kızıyla Güçlü Bir Mücadele Veriyor

Bursa'da 18 Ocak'ta bebeğine anne sütü götürürken geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Bilal Keskin'in eşi Esma Keskin, taburcu edilen kızı Eflin ile birlikte hayata tutunmaya çalışıyor.

29 yaşındaki Bilal Keskin, Bursa Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesinde görevliydi. 4 günlük bebeğine süt götürürken başka bir aracın çarpması sonucu trafik kazası geçirdi ve aydınlatma direğine çarptı. Ağır yaralanan Keskin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Esma Keskin, eşiyle 2 Temmuz 2022'de evlendiklerini ve çocuklarının 14 Ocak'ta doğduğunu anlattı. Bebeğinin hastanede yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirten Keskin, "Bebeğim 34'üncü hafta doğdu. Ciğerleri gelişmemişti, nefes sıkıntısı vardı" dedi.

Olay günü Eşinin sabah saatlerinde hastaneye süt götürmek için hazırlanırken yaşadıkları sona ermeden önce kendisiyle yaptığı konuşmayı hatırladığını söyleyen Esma Keskin, eşinin kazadan sonra hastaneye hiç ulaşmadığını öğrendiklerinde yaşadığı şoku paylaştı.

"Kazanın sütleri götürürken olduğunu sonradan öğrendim. İlk başta sütü teslim ettikten sonra kaza olduğunu düşündüm. Eşimin aracı sağ taraftan çarptılar" diyen Keskin, eşinin polisliği çok sevdiğini ve bu meslek için gurur duyduğunu ekledi.

Bilal Keskin'in vefatından bir hafta sonra Eflin taburcu oldu. Esma Keskin, kızıyla birlikte eşinin hatırasını yaşatmaya kararlı.

Ailenin avukatı Alpkağan Ulusoy, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın devam ettiğini açıklayarak, "Kazaya neden olan sürücü tutuklandı ve soruşturma süreci devam ediyor" dedi.

Olayla ilgili çevredeki güvenlik kameraları kayıtlarındaki görüntülerde, kazanın detayları açıkça yer alıyor. Bilal Keskin, 18 Ocak'ta geçirdiği kaza sonucunda kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, cenazesi 19 Ocak'ta memleketi Giresun'da defnedildi.

Bursa'da hastanede yatan 4 günlük bebeğine anne sütü götürürken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin'in eşi Esma Keskin, taburcu edilen bebeğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Bursa'da hastanede yatan 4 günlük bebeğine anne sütü götürürken geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren polis memuru Bilal Keskin'in eşi Esma Keskin, taburcu edilen bebeğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.