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Bursa'da Trafik Magandası Gözaltına Alındı

Bursa'da bir araçtan havaya ateş açtığı iddia edilen D.A. gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 13.08.2024 00:01
Güncelleme Tarihi: 13.08.2024 00:01
Bursa'da Trafik Magandası Gözaltına Alındı

Bursa'da Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Bursa'da, bir araç içerisinden havaya ateş açtığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bazı medya kuruluşlarında "Bursa’da trafik magandası otomatik tabancayla havaya ateş açtı" başlıklı haberlerin çıkmasının ardından konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şüpheli D.A. Gözaltına Alındı

Soruşturma kapsamında Yıldırım ilçesinde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işlediği iddia edilen D.A., başsavcılığın talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemler Devam Ediyor

Şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri şu anda sürdürüldüğü belirtildi.

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