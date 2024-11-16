Bursa'da Trafikte Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda, hafif ticari araç sürücüsü Kenan C. (30) ağır yaralandı. Olay, Çınarönü Mahallesi Çınarönü Caddesi'nde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Kenan C. idaresindeki 16 BEE 013 plakalı hafif ticari araca, yanına yaklaşan başka bir araçtan tabancayla ateş edildi. Başına mermi isabet eden Kenan C., olay yerinde ağır yaralandı.

Olayın ardından, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hemen Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, bu üzücü olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü, başka bir araçtan tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hafif ticari araç sürücüsü, başka bir araçtan tabancayla ateş edilmesi sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, olayın fail ya da faillerini yakalamak için çalışma başlattı.