Bursa'da trafo yangını meyve kasalarına sıçradı | Yıldırım Samanlı

Bursa'da trafo yangını meyve kasalarına sıçradı

Yıldırım ilçesi Samanlı Mahallesi'nde trafoda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek hemen yanında bulunan meyve kasalarının bulunduğu alana sıçradı.

Olay ve müdahale

Edinilen bilgiye göre, trafoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevler hızla büyürken, ihbar üzerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı.

Durum ve soruşturma

Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı ve yetkililer süreci araştırıyor.

