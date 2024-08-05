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Bursa'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Kemal Ferik hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 13:46
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 13:46
Bursa'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Traktör Kazası

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir traktör dere yatağına devrildi. Olayda sürücü Kemal Ferik (80) hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

16 VY 583 plakalı traktör, Bayırköy Mahallesi'nde dere yatağına devrilerek kaza yaptı. Bergede meydana gelen kazayı gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, Kemal Ferik'in yaptığı kontrolde, maalesef hayatını kaybettiğini belirledi. Ferik'in cenazesi, sağlık ekipleri tarafından Orhangazi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın Sebebi Araştırılıyor

Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

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