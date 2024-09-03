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Bursa'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken traktörden düşen sürücü, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 22:59
Bursa'da Traktör Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Bursa'da Trajik Kaza

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yaşanan üzücü bir olayda, bir sürücü seyir halindeyken traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Arapzade Mahallesi 1 Nolu Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Karaman (68), kullandığı 16 VP 713 plakalı traktörle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı düşerek traktörün altında kaldı.

Traktör Kontrolsüz Gidebildi

Hüseyin Karaman'ın düşmesinin ardından traktör bir süre sürücüsüz olarak hareket etti ve park halindeki 16 RCM 59 plakalı minibüs ile 41 AFY 786 plakalı otomobile çarparak durdu.

Yardım Talebi

Olayın gürültüsü üzerine komşular dışarı çıkarak durumu fark etti ve hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdiler.

Hastane Süreci

Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu olay, bölgedeki tarımsal araç kullanımıyla ilgili güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken düşerek traktörün altında kalan sürücü hayatını...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde seyir halindeyken düşerek traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

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